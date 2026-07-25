Ισπανία: Η Ελλάδα συνδράμει με δύο Canadair για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Στη «μάχη» με τις φλόγες στις μεγάλες δασικές φωτιές στην Ισπανία «μπαίνουν» δύο ελληνικά Canadair για την υποστήριξη των ισπανικών δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η Ελλάδα σήμερα Σάββατο (25.07.2026) έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

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Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να αφιχθούν στην αεροπορική βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα (25.07.2026) το απόγευμα.