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Βύρωνας: Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα κοντά στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να αναζητούν τυχόν συνεργούς ή στοιχεία που θα φωτίσουν την υπόθεση
O Ισίδωρος Ντογιάκος
O Ισίδωρος Ντογιάκος / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25.7.26) σε περιοχή του Βύρωνα ένας αλλοδαπός, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν χειροβομβίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο άνδρας συνελήφθη κοντά στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Βύρωνα έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές. Το ελληνικό FBI φέρεται να είχε ενημερωθεί ότι ο άνδρας, με καταγωγή από την Αίγυπτο, επρόκειτο να παραλάβει τις χειροβομβίδες, με αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα υπό διακριτική παρακολούθηση.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του για αρκετό χρονικό διάστημα και προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά την παραλαβή των εκρηκτικών.

Η σύλληψη έγινε κοντά στην κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Μάλιστα, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην εισαγγελέα από την Τρίτη και του είχαν ζητήσει να φύγει από το σπίτι του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι χειροβομβίδες είχαν παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.

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