Πανσέληνοι 2026: Πότε έρχονται, ποια η ονομασία τους και τι συμβολίζουν – Δύο υπερπανσέληνοι απομένουν μέχρι το τέλος του χρόνου

Η κάθε πανσέληνος έχει τη δική της ιστορία και μία ξεχωριστή ιδιαίτερη ονομασία που προέρχεται από τη λαογραφία και την παράδοση. Πότε θα φωτίσει ο ουρανός από αυτό το εντυπωσιακό θέαμα και πότε έρχονται οι δύο υπερπανσέληνοι της χρονιάς;

Η Πανσέληνος αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα πιο μαγευτικά φαινόμενα του ουρανού που είναι ορατά από τη Γη με «γυμνό μάτι». Σε πολλές περιοχές του κόσμου, συνοδεύεται από μύθους και παραδόσεις. Έτσι, κάθε μήνα, το φεγγάρι γεμίζει σηματοδοτώντας αλλαγές στη φύση και στις εποχές με τους ανθρώπους να του δίνουν ονόματα εμπνευσμένα από το κλίμα, τη γη και τις δραστηριότητές τους.

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Για το υπόλοιπο της χρονιάς μας απομένουν 6 πανσέληνοι, οι 2 από αυτούς υπερπανσέληνοι.

Πότε θα εμφανιστούν τον ουρανό και τι συμβολίζουν

Τα περισσότερα ονόματα Πανσελήνων, είναι εμπνευσμένα και προέρχονται από Αμερικάνους ιθαγενείς και με τη βοήθεια αυτών καθόριζαν έναν σεληνιακό και ημερολογιακό μήνα.

Πότε όμως αναμένονται οι Πανσέληνοι για το 2026 σύμφωνα με την ιστοσελίδα «ebbandfloliving»;