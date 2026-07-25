Ελλάδα

Φωτιά στην Κινέτα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης επειχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης   ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο
Πυροσβεστικό Ελικόπτερο
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ορεινή περιοχή μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κινέτα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης   ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων, ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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