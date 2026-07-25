Φωτιά στην Κινέτα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ορεινή περιοχή μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κινέτα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων, ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.