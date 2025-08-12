Φωτιά στην Ζάκυνθο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Κερί και Αγαλάς – «H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια»

Δυνατοί άνεμοι πνέουν από το πρωί σε μεγάλο μέρος της χώρας, που σε συνδυασμό με την ανομβρία δημιουργούν τις τέλειες συνθήκες για την εξάπλωση της φωτιάς. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας με πιο δύσκολο το μέτωπο που έχει ξεσπάσει στη Ζάκυνθο.

Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη στη Ζάκυνθο την ώρα που οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» ζητά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Βίντεο από τη φωτιά στη Ζάκυνθο:

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε ο δήμαρχος