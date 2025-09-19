Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στις Αχαρνές σε υπαίθριο χώρο με ξυλεία – Μήνυμα 112 «κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Εξαπλώθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις η φωτιά
Φωτιά
Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 19.09.2025 στις Αχαρνές σε εργοστάσιο ξυλείας.

Η φωτιά ξέσπασε στις 6:42 σε προαύλιο χώρο εργοστασίου και σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται παλέτες. 

Η επιχείρηση βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Δεκελείας, ενώ οι έντονοι μαύροι καπνοί φαίνονται από πολύ μακριά. 

fotia axarnes

Πυροσβέστες
Η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στην επιχείρηση ξυλείας

fotia

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους κοντινών περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς κλειστούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Μήνυμα από το 112

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 30 οχήματα και 3 ελικόπτερα. 

 

Λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Μενιδίου, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Το περιστατικό έρχεται μία ήδη επιβεβαρυμένη ημέρα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με καθυστερήσεις και στην Αττική οδό, μετά από όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί και στους χώρους 3 επιχειρήσεων, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί κι άλλο αλλα και με τ πολύ υψηλό θερμικό φορτίο λόγω της καυ΄σιμης ύλης που υπάρχει.

