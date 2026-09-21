Ελλάδα

Φωτιά στο Αιγάλεω σε κατάστημα εστίασης – Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Η φωτιά στο κατάστημα στο Αιγάλεω
Η φωτιά στο κατάστημα στο Αιγάλεω
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/9/2026) το απόγευμα γύρω στις 17:50 σε πατάρι καταστήματος εστίασης επί της οδού Αγίας Λαύρας στο Αιγάλεω Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αιγάλεω κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονόφορο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος και η πυροσβεστική έχει ξεκινήσει την διαδικασία κατάσβεσης.

Δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών .

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