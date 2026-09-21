Φωτιά στο Αιγάλεω σε κατάστημα εστίασης – Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/9/2026) το απόγευμα γύρω στις 17:50 σε πατάρι καταστήματος εστίασης επί της οδού Αγίας Λαύρας στο Αιγάλεω Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αιγάλεω κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονόφορο όχημα.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος και η πυροσβεστική έχει ξεκινήσει την διαδικασία κατάσβεσης.

Δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν.

#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στο Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονόφορο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών .