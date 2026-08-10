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Φωτιά στο Κορωπί: Οι φλόγες «έγλειψαν» αυλή σπιτιού – Δείτε βίντεο από την καταστροφική πορεία τους

Σε λιγότερο από ένα λεπτό, η φωτιά πέρασε παράλληλα όλο το σπίτι, αφήνοντας πίσω της καμένα φυτά και πυκνό καπνό
Φωτιά
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Τιτάνια μάχη έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την Κυριακή (09.08.2026) λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στο Κορωπί. Αν και οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο την ίδια ημέρα, το πέρασμα τους ήταν καταστροφικό. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την πυρκαγιά να πλησιάζει επικίνδυνα σπίτι, «γλείφοντας» την αυλή του.

Στα πλάνα που τραβήχτηκαν από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού στο Κορωπί, φαίνονται οι φλόγες να καίνε χόρτα. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η φωτιά εξαπλώνεται από την μία άκρη της μάντρας, στην άλλη, καίγοντας ακόμα και φυτά που βρίσκονται στον κήπο.

Σε λιγότερο από ένα λεπτό, η φωτιά πέρασε παράλληλα όλο το σπίτι, αφήνοντας πίσω της καμένα φυτά και πυκνό καπνό.

Το σπίτι σώθηκε από θαύμα καθώς αν οι άνεμοι που έπνεαν ισχυροί, είχαν «γυρίσει φόρα», τότε και αυτό θα είχε παραδοθεί στις φλόγες.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσής της συμμετείχαν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και της 1ης ΕΜΑΚ, εθελοντές και 24 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112 για «ετοιμότητα» αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

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