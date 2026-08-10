Καιρός: «Εκρηκτικό κοκτέιλ» σήμερα με ανέμους έως 9 μποφόρ και θερμοκρασία στους 39°C – Την Πέμπτη υποχωρεί ο υδράργυρος

Ισχυροί βοριάδες, υψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Δευτέρα (10.8.26), αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το «hot, dry, windy» σκηνικό του καιρού θα κυριαρχήσει κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα, με τους ανέμους στο Αιγαίο να ενισχύονται σημαντικά και τις ριπές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι συνθήκες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, καθώς η ταυτόχρονη παρουσία ισχυρών ανέμων, ξηρής ατμόσφαιρας και υψηλών θερμοκρασιών δημιουργεί ιδιαίτερα αυξημένο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, σήμερα οι βόρειοι άνεμοι στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ.

Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη και σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν τοπικά τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες και την περιορισμένη υγρασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την πορεία του καιρού από Windy:

Red Code σε πολλές περιοχές

Στον πυρομετεωρολογικό χάρτη για σήμερα, με μωβ χρώμα αποτυπώνονται περιοχές όπου, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, μπορεί να υπάρξει ακραία εξέλιξη.

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται η Αττική, η Βοιωτία, η κεντρική και νότια Εύβοια, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Χίος και η Μυτιλήνη.

Τον κίνδυνο που δημιουργούν οι συγκεκριμένες συνθήκες ανέδειξε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Να καταλάβουμε όλοι ότι σε τέτοιες συνθήκες, η παραμικρή σπίθα μπορεί μεταφερθεί ακόμα κι ένα χιλιόμετρο μακριά… Σε αυτή τη στιγμή, η Πυροσβεστική προσπαθεί να πάρει δρακόντια μέτρα αλλά πρέπει να προσέξουμε κι εμείς ως πολίτες, να προσέξουμε πάρα πολύ τις αναφλέξεις», ανέφερε.

Για σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της Δυτικής Ελλάδας.

Σε Red Code βρίσκονται:

Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας

Οι Κυκλάδες

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Παρά τους ισχυρούς βοριάδες, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή εξασθένηση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας από Πέμπτη

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Αυγούστου αναμένεται μικρή εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Το θερμό σκηνικό, πάντως, δεν αλλάζει άμεσα. Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, οπότε και αναμένεται σταδιακή αλλαγή στο θερμοκρασιακό σκηνικό.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η σημερινή ημέρα είναι έτσι η πιο δύσκολη σε επίπεδο πυρομετεωρολογικών συνθηκών, με τον συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και πολύ ισχυρών ανέμων να απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 11-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.