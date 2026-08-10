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Θεσσαλονίκη: Κλεμμένο το αυτοκίνητο που εμβολίστηκε έξω από το ΑΧΕΠΑ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη καταδίωξη

Αποδείχθηκε πως το όχημα που εμβολίστηκε ήταν κλεμμένο - Συνελήφθη ο 37χρονος οδηγός του
Θεσσαλονίκη: Κλεμμένο το αυτοκίνητο που εμβολίστηκε έξω από το ΑΧΕΠΑ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη καταδίωξη
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Νέες, αδιανόητες εικόνες μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη όπου σημειώθηκε καταδίωξη δύο αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, μηχανή προσέγγισε το ένα όχημα, με τους δύο επιβαίνοντες να σπάνε τα τζάμια του ουρλιάζοντας τον οδηγό.

Το επεισόδιο έγινε στην οδό Αγίου Δημητρίου έξω από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, όταν μαύρο αυτοκίνητο ξεκίνησε καταδίωξη του λευκού οχήματος, εμβολίζοντάς το στο πεζοδρόμιο.

Από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος πεζός.

Η αναστάτωση δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο πιο μετά, μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες πλησίασαν το λευκό όχημα και έσπασαν το τζάμι του, φωνάζοντας στον οδηγό.

Παρευρισκόμενοι αντέδρασαν, πλησιάζοντας και ρωτώντας τι συμβαίνει. Λίγο αργότερα, οι επιβαίνοντες της μηχανής, μαζί με το μαύρο αυτοκίνητο, αποχώρησαν από το σημείο για να μην συλληφθούν.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ο 37χρονος οδηγός του λευκού αυτοκινήτου τραυματίστηκε από τα σπασμένα τζάμια.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος ήταν κλεμμένο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την καταδίωξη και την ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ο 37χρονος δεν έχει δώσει ακόμη απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των δύο πλευρών και εάν προηγήθηκε κάποια διαφορά ή άλλο περιστατικό που οδήγησε στην καταδίωξη.

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