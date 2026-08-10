Πάρος: Τα κρίσιμα λεπτά πριν ο 4χρονος πνιγεί στην πισίνα – Ο ρόλος του ιδιοκτήτη ναυαγοσώστη και τα μέτρα ασφαλείας

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο beach bar της Πάρου όπου ο 4χρονος έχασε τη ζωή του. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ο ναυαγοσώστης της πισίνας, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Η οικογένεια του παιδιού ζητά δικαίωση και δηλώνει πως θα κινηθεί νομικά κατά όσων εμπλέκονται στον θάνατο του μικρού αγοριού.

Οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους στα κρίσιμα λεπτά από τη στιγμή που ο 4χρονος χάθηκε από μάτια της οικογένειάς του, μέχρι τη στιγμή που έπεσε στην πισίνα. Ο πατέρας του δήλωσε την Κυριακή (09.08.2026) πως βρίσκονταν εντός του beach bar της Πάρου και όχι στην θάλασσα, όπως είχε αναφερθεί αρχικά. Μαρτυρίες αναφέρουν πως βρίσκονταν στο εστιατόριο της επιχείρησης τη στιγμή που ο 4χρονος διέφυγε της προσοχής τους και περπάτησε μέχρι την πισίνα. Ο πατέρας κατήγγειλε πως αν υπήρχε ο ναυαγοσώστης στην πισίνα, δεν θα θρηνούσε τώρα το μικρότερο παιδί του.

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Τόσο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του beach bar όσο οι άδειες και οι προδιαγραφές της πισίνας, αναμένεται να δώσουν τις κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του 4χρονου.

Η επιχείρηση φαίνεται πως εκείνη τη στιγμή δεν είχε καν ναυαγοσώστη. Ο μπάρμαν ήταν ο άνθρωπος που βούτηξε με θάρρος στο νερό και ανέσυρε νεκρό τον 4χρονο.

Παρά την τιτάνια μάχη που έδωσε ο ίδιος, οι γονείς του αγοριού αλλά και οι γιατροί, ήταν ήδη πολύ αργά.

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«Υπάρχει σήμανση για παιδιά κάτω των 13 χρόνων»

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του ιδιοκτήτη, η επιχείρησή του λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια χωρίς ποτέ να έχει σημειωθεί στο παρελθόν παρόμοιο περιστατικό.

Ο δικηγόρος του επιμένει πως ο 69χρονο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των λουόμενων, απαγορεύοντας τις βουτιές και τοποθετώντας ειδική σήμανση για απαγόρευση χρήσης της πισίνας χωρίς συνοδό για παιδιά κάτω των 13 χρόνων.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το δυστύχημα έγινε σε περίοδο αυξημένης κίνησης, όταν η επιχείρηση δεχόταν μεγάλο αριθμό πελατών.

Ναυαγοσώστης ετών 69

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμφανιζόταν και ως ναυαγοσώστης ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν έχει προσκομίσει κάποιο επίσημο έγγραφο.

Και μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα γνωστό αν όντως ο άνθρωπος αυτός είχε την εκπαίδευση που απαιτείται, ωστόσο από την ηλικία του και μόνο, είναι απαγορευτικό να είναι ναυαγοσώστης.

Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 2020, το επάγγελμα του ναυαγοσώστη μπορεί να ασκηθεί έως τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Μετά τα 55 και μέχρι τα 60 έτη, η άδεια ναυαγοσώστη παύει να είναι πολυετής και γίνεται αυστηρά ετήσια, απαιτώντας συνεχή επανέκδοση και ιατρικό έλεγχο κάθε χρόνο.

Ερωτήματα προκύπτουν επίσης και για την άδεια που πήρε ο ιδιοκτήτης, για να φτιαχτεί η συγκεκριμένη πισίνα. Σύμφωνα με το MEGA, το 2018 βγήκε άδεια για την κατασκευή της πισίνας. Ωστόσο όταν ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη η νέα άδεια του 2023, εκείνος είπε υποστήριξε ότι δεν την βρίσκει.

Ταυτόχρονα, ο πατέρας του 4χρονου καταγγέλλει πως η επιχείρηση δεν είχε εξοπλισμό ασφαλείας.

«Δεν υπήρχε απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας», δήλωσε στο STAR.

Μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει ένας διπλός έλεγχος, από κλιμάκια του ΕΟΤ και της πολεοδομίας για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συμβαίνει και αν η επιχείρηση είχε τις απαραίτητες άδειες.