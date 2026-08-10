Ηλεία: 31χρονη μητέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά – Τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα

Σε εφιάλτη κατέληξε το παιχνίδι μιας οικογένειας στη θάλασσα, στην παραλία της Γλύφας Βαρθολομιού, καθώς μια 31χρονη γυναίκα τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια βουτιάς, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η γυναίκα βρισκόταν στην παραλία του Βαρθολομιού μαζί με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στη θάλασσα, ο σύζυγός της φέρεται να την ανέβασε στους ώμους του για να κάνει βουτιά η 31χρονη και στη συνέχεια την έριξε στο νερό.

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Κατά τη βουτιά, η 31χρονη εκτινάχθηκε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Η 31χρονη μεταφέρθηκε αρχικά, με ιδιαίτερη προσοχή, στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Ωστόσο, ο τραυματισμός της στον αυχένα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό των συνεπειών του τραυματισμού.

Μετά το περιστατικό, ο σύζυγος της 31χρονης συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας. Σε βάρος του διερευνάται αδίκημα που αφορά πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια πώς συνέβη το περιστατικό.