Ελλάδα

Φωτιά στο Κρυονέρι: Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις σε 13 πληγέντες από την πυρκαγιά του Ιουλίου – Δόθηκαν 42.690 ευρώ

Το ποσό αφορά οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής και περιλαμβάνει και το επίδομα των 600 ευρώ (ανά δικαιούχο) για τις πρώτες ανάγκες
Γυναίκα
Στιγμιότυπο από την περιοχή του Κρυονερίου, Κυριακή 27 Ιουλίου 2025. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/7) έκαψε δεκάδες στρέμματα δασικής έκτασης, σπίτια και αυτοκίνητα. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, υπήρξε μπαράζ μηνυμάτων "112" για εκκενώσεις πολλών οικισμών στα πύρινα μέτωπα. Από την Πυροσβεστική η φωτιά χαρακτηρίστηκε δύσκολη καθώς εξελίχθηκε σε μικτή ζώνη δάσους και οικιστικού ιστού. Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχείρησαν 220 πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα και 69 οχήματα ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 10 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

 Στην άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουλίου στο Κρυονέρι, προχώρησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίση και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες εντός 2 ημερών, αξιοποιώντας την εφαρμογή «Digispect». Σύμφωνα με τα δελτία αυτοψιών, καταγράφηκαν συνολικά 18 κτίρια, εκ των οποίων 8 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», 5 «κίτρινα» και 5 «κόκκινα».

Την επομένη της κατάσβεσης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και τοπικών φορέων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, δόθηκε σαφής οδηγία για την τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με στόχο την άμεση αποκατάσταση και αποζημίωση των πληγέντων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος προχώρησε στην καταγραφή των αιτημάτων των πολιτών και στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, αποστέλλοντας τον πλήρη φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων.

Σπίτι
Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στο Κρυονέρι / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Από τα 18 ακίνητα που ελέγχθηκαν, οι 17 ιδιοκτήτες υπέβαλαν αιτήσεις αποζημίωσης. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των φακέλων, εγκρίθηκε η καταβολή αποζημίωσης σε 13 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανέρχεται σε 42.690 ευρώ και αφορά οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος πρώτων αναγκών, ύψους 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

«Η άμεση και οργανωμένη ανταπόκριση της Πολιτείας επιβεβαιώνει τη σημασία της έγκαιρης συνεργασίας και του αποτελεσματικού συντονισμού για τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και τη στήριξη των πολιτών που πλήττονται. Στόχος του υφυπουργού, Κ. Κατσαφάδου, είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ανακοίνωσή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Ψυχρή και αδυνατισμένη περνά τις ημέρες της στη φυλακή – «Θα υποδείξει άτομο για τον θάνατο του Παναγιωτάκη»
Η 25χρονη παιδοκτόνος επιμένει πως δεν εμπλέκεται στον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη - «Το επόμενο διάστημα θα σημειωθούν εξελίξεις», είπε ο δικηγόρος της
Ειρήνη Μουρτζούκου
Ο Tom Greenwood παραμένει σε ΜΕΘ μετά το τροχαίο στη Μύκονο – «Γκρέμισε την μάντρα και έπεσε στο κεφάλι του»
Κάτοικοι καταγγέλλουν πως ο δρόμος όπου τραυματίστηκε ο επιχειρηματίας είναι «καρμανιόλα» - Συγκρατημένη αισιοδοξία από την πλευρά γιατρών για το ότι θα καταφέρει να βγει από τη διασωλήνωση
Tom Greenwood
Newsit logo
Newsit logo