Πάτρα: Η διεθνής διαιτητής και αστυνομικός Ελένη Αντωνίου, ήταν στην ομάδα που συνέλαβε τον 89χρονο «πιστολέρο»

Η Ελένη Αντωνίου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μία γυναίκα αστυνομικός και διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου, ήταν ανάμεσα στην ομάδα που συνέλαβε τον 89χρονο άνδρα στην Πάτρα, που μετά την αιματηρή επίθεση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό αλλά και στο Εφετείο, πήρε ταξί και προσπάθησε να φύγει από την Ελλάδα.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας πάνω του ένα 38αρι περίστροφο και μάλιστα γεμάτο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σκόπευε να φύγει εκτός Ελλάδας και μάλιστα να κάνει μία ακόμη επίθεση στο Στρασβούργο.

Τέλος στα σχέδιά του φαίνεται ότι έβαλαν οι αρχές, με τη διεθνή διαιτητή ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, που ανήκει την ΕΠΣ Αχαΐας να συμμετέχει στην επιχείρηση της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα, καθώς είναι αστυνομικός.

Υπενθυμίζεται ότι απολογισμός από τις δύο επιθέσεις στα δύο δημόσια κτίρια ήταν πέντε τραυματίες ενώ ο δράστης, άφησε και μία πολύ δηκτική επιστολή, που προοικονομεί την επίθεση και εξηγεί τους λόγους που την κάνει με πολύ σκληρή γλώσσα.

Ποια είναι η Ελένη Αντωνίου

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η Ελένη Αντωνίου έχει οριστεί να διευθύνει αύριο (29.04.2026) τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου της ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα.

Η Ελένη Αντωνίου απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της UEFA έχοντας επιλεγεί αρκετές φορές να διευθύνει παιχνίδια στο Champions League.

Στη ΓΑΔΑ οδηγείται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Έχει ψυχικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας»
Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα
Καταδίκη 35χρονου stalker μίας 26χρονης στη Θεσσαλονίκη - Είχε φτάσει στο σημείο να μετακομίσει από άλλη πόλη
Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις και τα «μπλοκαρίσματα» σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, ζητούσε επίμονα ανταπόκριση εκφράζοντας επιθυμία για σχέση -ακόμη και για γάμο
Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Η επίθεση που σχεδίαζε ο 89χρονος για 1 χρόνο και η απόδραση στην Ιταλία – Έπαιρνε σύνταξη 2600 δολαρίων από τις ΗΠΑ
Στον 89χρονο, είχε γίνει εμμονή το γεγονός οτι δεν έβγαζε σύνταξη απο το ελληνικό κράτος, δεν μπορούσε να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και θεωρούσε συνυπεύθυνη και την ελληνική Δικαιοσύνη
