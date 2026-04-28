Πάτρα: Η διεθνής διαιτητής και αστυνομικός Ελένη Αντωνίου, ήταν στην ομάδα που συνέλαβε τον 89χρονο «πιστολέρο»

Μία γυναίκα αστυνομικός και διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου, ήταν ανάμεσα στην ομάδα που συνέλαβε τον 89χρονο άνδρα στην Πάτρα, που μετά την αιματηρή επίθεση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό αλλά και στο Εφετείο, πήρε ταξί και προσπάθησε να φύγει από την Ελλάδα.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας πάνω του ένα 38αρι περίστροφο και μάλιστα γεμάτο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σκόπευε να φύγει εκτός Ελλάδας και μάλιστα να κάνει μία ακόμη επίθεση στο Στρασβούργο.

Τέλος στα σχέδιά του φαίνεται ότι έβαλαν οι αρχές, με τη διεθνή διαιτητή ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, που ανήκει την ΕΠΣ Αχαΐας να συμμετέχει στην επιχείρηση της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα, καθώς είναι αστυνομικός.

Υπενθυμίζεται ότι απολογισμός από τις δύο επιθέσεις στα δύο δημόσια κτίρια ήταν πέντε τραυματίες ενώ ο δράστης, άφησε και μία πολύ δηκτική επιστολή, που προοικονομεί την επίθεση και εξηγεί τους λόγους που την κάνει με πολύ σκληρή γλώσσα.

Ποια είναι η Ελένη Αντωνίου

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η Ελένη Αντωνίου έχει οριστεί να διευθύνει αύριο (29.04.2026) τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου της ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα.

Η Ελένη Αντωνίου απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της UEFA έχοντας επιλεγεί αρκετές φορές να διευθύνει παιχνίδια στο Champions League.