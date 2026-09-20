Ελλάδα

Φωτιά στο Λασίθι: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Καρύδι

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής
φωτια κρητη
Η φωτιά στην Κρήτη / Φωτο neakriti.gr
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (20/9/2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης, κοντά στη Ρούσα Εκκλησιά και συγκεκριμένα κοντά στις ανεμογεννήτριες. Στις 17:00 στάλθηκε και μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή Καρύδι και να απομακρυνθούν προς το Ζάκρος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Λασίθι κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου απομακρυνθείτε προς Ζάκρος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν στην επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σήμερα στην Κρήτη, καθιστούν δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής. 

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

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