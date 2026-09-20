Φωτιά στο Λασίθι: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Καρύδι

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (20/9/2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης, κοντά στη Ρούσα Εκκλησιά και συγκεκριμένα κοντά στις ανεμογεννήτριες. Στις 17:00 στάλθηκε και μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή Καρύδι και να απομακρυνθούν προς το Ζάκρος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Λασίθι κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

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«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου απομακρυνθείτε προς Ζάκρος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν στην επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σήμερα στην Κρήτη, καθιστούν δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2026

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.