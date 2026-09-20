Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν δεχθήκαμε καμία παρέμβαση», λέει το «Ελπίς» για την ώρα θανάτου του τραγουδιστή

Το νοσοκομείο «Ελπίς» απαντά στα δημοσιεύματα και στις αναρτήσεις που κάνουν λόγο για τηλεφωνική παρέμβαση με στόχο να αλλάξει η καταγεγραμμένη ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε η οποιαδήποτε παρέμβαση στην ώρα θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, κάτι που έκανε και νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για συκοφαντίες.

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Στην ίδια ανακοίνωση, το νοσοκομείο τονίζει ότι ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Διοικητής του δέχτηκαν οποιαδήποτε παρέμβαση σχετικά με την ώρα θανάτου που καταγράφηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η καταγραφή της ώρας θανάτου και οποιοδήποτε σχετικό ιατρικό ζήτημα αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ιατρικού προσωπικού.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.

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Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος Σταύρος Γεωργόπουλος

Ο Διοικητής Σταύρος Θεοδωρίδης