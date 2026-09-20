Ελλάδα

Ναύπακτος: Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε σε πλατεία Ιερού Ναού – 3 τραυματίες

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες και να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες
δέντρο
nafpaktianews.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στον Λυγιά Ναυπάκτου την ώρα που γινόταν κηδεία, όταν ένα μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες και να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες έξω από τον Ιερό Ναό στη Ναύπακτο.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό και μεγάλη αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, ενώ ευτυχώς οι τραυματισμοί δεν φαίνεται να είναι σοβαροί.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στους τραυματίες είναι και ο αντιπρόεδρος δημοτικής παράταξης του δήμου. Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική για να απομακρύνει τα κλαδιά

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