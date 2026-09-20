Ελλάδα

Φωτιά στο Λασίθι στην περιοχή Χώνος: Νέο 112 για ετοιμότητα σε πέντε χωριά και για εκκένωση στο Καρύδι – Βίντεο

Στο σημείο όπου εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά στην περιοχή του Χώνου στο Λασίθι επιχειρούν πλέον 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα
Φωτιά στον Χώνο Λασιθίου
Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά στον Χώνο Λασιθίου / πηγή φωτογραφίας Facebook
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι το μεσημέρι της Κυριακής (20.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στον Χώνο. Λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο όπου εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά στην περιοχή του Χώνου στο Λασίθι επιχειρούν πλέον 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί τρία ελικόπτερα, ενώ ο δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες.

Στις 20:27 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Ζάκρος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 μ.μ. είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

Όσο περνούν οι ώρες, οι προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκολεύουν, λόγω της επερχόμενης νύχτας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
169
124
92
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: Εξετάζεται αν οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει «δίκτυο γιατρών» – Έπειθαν τους ασθενείς ότι είναι άρρωστοι
Υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο να εμφανίζονται ασθενείς ως πάσχοντες από νοσήματα τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Newsit logo
Newsit logo