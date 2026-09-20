Φωτιά στο Λασίθι στην περιοχή Χώνος: Νέο 112 για ετοιμότητα σε πέντε χωριά και για εκκένωση στο Καρύδι – Βίντεο

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι το μεσημέρι της Κυριακής (20.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στον Χώνο. Λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο όπου εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά στην περιοχή του Χώνου στο Λασίθι επιχειρούν πλέον 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί τρία ελικόπτερα, ενώ ο δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες.

Στις 20:27 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Ζάκρος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 μ.μ. είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

Όσο περνούν οι ώρες, οι προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκολεύουν, λόγω της επερχόμενης νύχτας.