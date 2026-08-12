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Φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής: Μήνυμα 112 για εκκένωση 3 περιοχών προς Νέα Πέραμο

Η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η πυρκαγιά
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Φωτιά στον Λουτρόπυργο
Photo / Screenshot / Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Λουτρόπυργο Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στον Λουτρόπυργο κινητοποιήθηκαν αρχικά 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στις 14:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς τον οικισμό του Λουτρόπυργου ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που όμως δεν εμποδίζουν τα εναέρια μέσα για να κάνουν ρίψεις νερού και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια.

Λόγω της φωτιάς η τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στον οικισμό Νεράκι.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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