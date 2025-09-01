Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στο μουσικό σχολείο στην Παλλήνη

Φωτιά στη Σκιάθο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (01.09.2025) στην περιοχή της Παλλήνης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10:40 στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης επί της οδού Ελπίδος. Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης ενώ έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης, περιέγραψε: «Ξέσπασε μια φωτιά στην ταράτσα του σχολείου, η φωτιά ξεκίνησε από κάποια μονωτικά υλικά, όπου αυτό το διάστημα γίνονται κάποιες εργασίες στον χώρο.

Δεν γνωρίζω αν γινόντουσαν εκείνη την στιγμή εργασίες, έχει έρθει η αρμόδια υπηρεσία να κάνει καταγραφή και να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Η πυροσβεστική ήρθε σε πολύ γρήγορο χρόνο καθώς είναι κοντά στην περιοχή μας με αποτέλεσμα η κατάσβεση να γίνει άμεσα και να μην έχουμε περαιτέρω ζημιές».

Η φωτιά πιθανότατα ξέσπασε λόγω εργασιών μόνωσης στην ταράτσα του κτιρίου. Στο κτίριο βρίσκονταν μόνο εκπαιδευτικοί, αφού σήμερα είναι η πρώτη μέρα για εκείνους που επιστρέφουν.

Δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

