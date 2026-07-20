Ελλάδα

Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας: Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Καίγονται γεωργικές εκτάσεις, ενώ κοντά στο μέτωπο βρίσκεται δασική έκταση
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026) σε περιοχή της Φθιώτιδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι στην Φθιώτιδα, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες του δήμου Λαμιεών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται γεωργικές εκτάσεις, ενώ κοντά στο μέτωπο βρίσκεται δασική έκταση.

Φωτιά

Φωτιά

Φωτιά

Φωτιά

 

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Παράλληλα στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
69
68
68
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Οι τρεις υποθέσεις εξαφάνισης που ερευνώνται
Οι αρχές έχουν εστιάσει τις έρευνες στο ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στην αγνοούμενη Κινέζα, Γιου Τινγκ, ωστόσο τα ευρήματα της ιατροδικαστικής παραπέμπουν σε άλλη, νεότερη γυναίκα
Κυψέλη
Newsit logo
Newsit logo