Φωτιά στο Πικέρμι: Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός σε αυτοκίνητο – Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Τραγωδία στο Πικέρμι, όταν μετά από φωτιά που σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο μία απανθρακωμένη σορός.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι και άμεσα έγινε κινητοποίηση των αρχών.

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Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνθρωπο απανθρακωμένο, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο, όπου βρέθηκε και η σορός και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή.

Από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ στην πυρκαγιά έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ήμερος_Πεύκος της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Στην μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα,

(συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά και γίνονται οι τελευταίες ενέργειες για την κατάσβεσή της.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ οχήματος, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της #πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Στο σημείο μεταβαίνουν υπάλληλοι από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής του ΠΣ, καθώς και αστυνομικοί, για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).