Ελλάδα

Φωτιά στο Πικέρμι: Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός σε αυτοκίνητο – Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά
Φωτιά στο Πικέρμι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία στο Πικέρμι, όταν μετά από φωτιά που σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο μία απανθρακωμένη σορός.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι και άμεσα έγινε κινητοποίηση των αρχών.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνθρωπο απανθρακωμένο, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο, όπου βρέθηκε και η σορός και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή.

Από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ στην πυρκαγιά έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις.

Στην μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα,
(συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά και γίνονται οι τελευταίες ενέργειες για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο μεταβαίνουν υπάλληλοι από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής του ΠΣ, καθώς και αστυνομικοί, για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

pikermi fotia

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
120
120
89
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo