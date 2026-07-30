Ελλάδα

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς
Φωτιά στο Ρέθυμνο
Photo / Eurokinissi
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Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, καθώς και στην υποστήριξη των πληγεισών περιοχών, μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αρωγής.

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