Σπουδές στην Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τον Οκτώβριο 2026

Νέοι υποψήφιοι και φοιτητές με προηγούμενες σπουδές μπορούν να επιλέξουν προγράμματα σε επτά Σχολές, σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον στη Λευκωσία.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) δέχεται αιτήσεις νέων υποψηφίων και φοιτητών με προηγούμενες σπουδές για το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2026, με έναρξη μαθημάτων στις 5 Οκτωβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα μπορούν να διερευνήσουν επιλογές σπουδών σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Γιατί σπουδές στην Κύπρο;

Η Κύπρος συνδυάζει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα οικείο πολιτισμικό περιβάλλον. Η Λευκωσία, πρωτεύουσα της χώρας, προσφέρει στους φοιτητές πρόσβαση σε μια δραστήρια πανεπιστημιακή κοινότητα και σε ένα διεθνές περιβάλλον μάθησης, δικτύωσης και προσωπικής ανάπτυξης.

Στο EUC φοιτούν περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από πάνω από 80 χώρες. Η πολυπολιτισμική κοινότητα, οι ακαδημαϊκές και φοιτητικές υπηρεσίες και η καθημερινή ζωή στην πανεπιστημιούπολη δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο η εκπαίδευση συνδέεται με τη συνεργασία, την καινοτομία και την επαγγελματική προετοιμασία.

7 Σχολές

Φοιτητική εμπειρία και υποστήριξη στη Λευκωσία

Η φοίτηση συμπληρώνεται από υπηρεσίες ακαδημαϊκής και φοιτητικής υποστήριξης, φοιτητικούς ομίλους, αθλητικές ομάδες και πολιτιστικές δράσεις. Οι νέοι φοιτητές μπορούν επίσης να λάβουν ενημέρωση για τη στέγαση και την προσαρμογή τους στη ζωή της Λευκωσίας.

Αιτήσεις νέων φοιτητών και αξιολόγηση προηγούμενων σπουδών

Η διαδικασία αφορά τόσο νέους υποψηφίους όσο και φοιτητές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σπουδές σε άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί εξατομικευμένη αξιολόγηση μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων για πιθανή μεταφορά, σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις του επιλεγμένου προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα, τα κριτήρια εισδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη φοίτηση και τη διαδικασία αίτησης για έναρξη στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Ηλεκτρονική αίτηση: euc.ac.cy/el/admissions/online-application-form/

Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών: +357 22 713000 | admit@euc.ac.cy