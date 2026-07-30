Φωτιά στην Πάρο: Απολογούνται δήμαρχος, αντιδήμαρχος και ακόμη 2 άτομα – Το χρονικό των συλλήψεων

Στη Σύρο έφτασαν το πρωί της Πέμπτης (30.07.2026) ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Πάρου καθώς και ακόμη 2 άτομα, για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο νησί, καίγοντας τεράστιες εκτάσεις.

Οι 4 άνδρες έφτασαν το μεσημέρι ενώπιων του εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου προκειμένου να απολογηθούν και να αποσαφινηστεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την φωτιά που έκαιγε για πάνω από 24 ώρες την Πάρο.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει και διερευνά την υπόθεση προκειμένου να γίνουν γνωστά τα ακριβή αίτια της φωτιάς που κατέστρεψε γεωργικές εκτάσεις στην Πάρο.

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Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου συνελήφθησαν καθώς στον χώρο από όπου ξέσπασε η φωτιά, υπήρχε τεράστιος όγκος σκουπιδιών.