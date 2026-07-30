Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πάνω από 12 χιλιόμετρα το μέτωπο – Τα θερμά σημεία που αποτυπώνουν το μέγεθος της πυρκαγιάς

Η φωτιά στο Ρέθυμνο μαίνεται και σήμερα Πέμπτη (30.07.2026) και παραμένει ανεξέλεγκτη μιας και οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή έχουν καθηλώσει τα εναέρια μέσα.

Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 12 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, καθώς και οι ριπές ανέμου τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (30.07.2026 μέχρι και τις 07:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι έχει επηρεαστεί σημαντική έκταση με τις πλευρές της πυρκαγιάς να απέχουν περισσότερα από 12 χιλιόμετρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (30.07.2026).

Οι ριπές του ανέμου στην ευρύτερη περιοχής της δασικής πυρκαγιάς ξεπέρασαν τα 100 -120 χλμ/ωρα.