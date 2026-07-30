Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συγκλονίζει πυροσβέστης που βάζει τα κλάματα για τους δύο συναδέλφους του που χάθηκαν – «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία πυροσβέστη για τον τραγικό θάνατο των δύο συναδέλφων του, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, εν ώρα καθήκοντος στη μάχη για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι δύο εθελοντές πυροσβέστες στην περιοχή του Ρεθύμνου βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας σβήνοντας φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά φούντωσε με απίστευτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους «τυφλώσει» και να τους πνίξει.

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Με δάκρυα στα μάτια συνάδελφος των δύο πυροσβεστών περιέγραψε όσα τραγικά συνέβησαν μπροστά του.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι», ανέφερε συγκινημένος.

«Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», είπε ο εθελοντής, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε.