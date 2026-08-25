Δημήτρης Κόκοτας: «Είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής μου» λέει η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Πετράκη

Για σχεδόν δυόμισι χρόνια η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του και έδωσε και η ίδια τον δικό της αγώνα μέσα στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Λίγη ώρα μετά την τραγική είδηση το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26), η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια μιλάει στο newsit.gr.

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«Είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου ή μάλλον οι πιο δύσκολες ώρες. Πριν λίγο συνέβη, ήταν κάτι το οποίο μπορεί να συνέβαινε την οποιαδήποτε στιγμή», λέει η Κατερίνα Πετράκη.

Στη συνέχεια, η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα δεν παραλείπει να αναφερθεί στο έργο των γιατρών στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», οι οποίοι για πάνω από δύο χρόνια πάλεψαν για να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Οι άνθρωποι πάντως εδώ έχουν κάνει τα πάντα για τον Δημήτρη, πραγματικά τα πάντα και αυτό έχει σημασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Ο Δημήτρης Κόκοτας και η Κατερίνα Πετράκη απέκτησαν την κόρη τους Ριάνα το 2011 ενώ ο δημοφιλής τραγουδιστής στις 28 Μαρτίου του 2024 υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια πρόβας του τηλεοπτικού σόου «J2US» και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η κατάστασή του ήταν δύσκολη από την πρώτη στιγμή καθώς δεν αντιδρούσε, δεν μιλούσε ενώ είχε και κάποια προβλήματα με την όραση.

Σήμερα 25 Αυγούστου ο Δήμητρης Κόκοτας υπέστη σηπτικό σοκ και έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια.