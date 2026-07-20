Ελλάδα

Φωτιά στο Σχιστό: Στην περιοχή Χωράφα, επιχειρούν εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ
Πυροσβεστικό Ελικόπτερο
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026) στο Σχιστό του Δήμου Περάματος. Καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χωράφα κοντά στο Κοιμητήριο.

Για την κατάσβεση στη φωτιά στο Σχιστό του Δήμου Περάματος, άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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