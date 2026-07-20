Φωτιά στο Σχιστό: Στην περιοχή Χωράφα, επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026) στο Σχιστό του Δήμου Περάματος. Καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χωράφα κοντά στο Κοιμητήριο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στο Πέραμα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Για την κατάσβεση στη φωτιά στο Σχιστό του Δήμου Περάματος, άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.