Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά σε σπίτια και υποδομές

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 28.07.2026, για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο.

Η φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε περίπου στις 8:30 το βράδυ προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς κοντά στην περιοχή σύμφωνα με το thriassio, βρίσκονται σπίτια και υποδομές.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 20:30 και έστειλε στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο για ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, ένα ελικόπτερο Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων υποστηρίζουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Οι δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν γρήγορα τις φλόγες και να εμποδίσουν την επέκτασή τους προς τις κατοικίες και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

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Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Η περιοχή του Ασπροπύργου βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.