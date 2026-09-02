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Φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας – Ήχησε το 112

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112
Φωτιά στη Φλώρινα
Φωτιά στη Φλώρινα
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στη Φλώρινα και συγκεκριμένα στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή, ενώ ήχησε και το 112.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στη Φλώρινα και το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Κρυσταλλοπηγή, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

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