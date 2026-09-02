Φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στη Φλώρινα και συγκεκριμένα στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή, ενώ ήχησε και το 112.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στη Φλώρινα και το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Κρυσταλλοπηγή, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.