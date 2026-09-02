Ρομά έκλεισαν τον δρόμο σε λεωφορείο στον Πειραιά και προπηλάκισαν τον οδηγό – «Ήταν εκτός ορίων»

Μία συνηθισμένη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά παραλίγο να εξελιχθεί σε εφιάλτη για οδηγό λεωφορείου, όταν τέσσερεις Ρομά τον εγκλώβισαν με το όχημά τους και στη συνέχεια τον προπηλάκισαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Ακτής Μιαούλη στον Πειραιά, όταν το λεωφορείο κινούνταν στην αριστερή λωρίδα, προκειμένου να φτάσει στον τερματικό σταθμό, όταν ένα αγροτικό όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες το πλησίασε.

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Οι Ρομά κατέβηκαν από το όχημα και άρχισαν να βρίζουν και να απειλούν τον οδηγό, ενώ παράλληλα έκαναν έντονες χειρονομίες.

«Άρχισε να με βρίζει και να λέει “γιατί κάνεις εσύ αριστερά;”. Του λέω “σε παρακαλώ προχώρα, μην το συνεχίζεις, έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο”.

Άρχισε μετά να με απειλεί και του λέω “δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι σε κανέναν”», περιέγραψε ο οδηγός στον ALPHA.

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Σύμφωνα με την περιγραφή του, στη συνέχεια οι τέσσερις άνδρες κατέβηκαν από το αγροτικό και κινήθηκαν απειλητικά προς το λεωφορείο, αναζητώντας τρόπο να πλησιάσουν τον ίδιο.

Ο οδηγός παρέμεινε κλεισμένος μέσα στο λεωφορείο και, βλέποντας την κατάσταση να κλιμακώνεται, έβγαλε το κινητό του και άρχισε να τους καταγράφει.

Η κίνησή του φαίνεται πως τους αποθάρρυνε, καθώς μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφονται, σταμάτησαν την επίθεση.

«Μου βάραγε τα παράθυρα. Δεν ήξερα πού θα σταματήσει αυτό. Ήταν εκτός ορίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός.