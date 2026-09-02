Καιρός αύριο: Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 6 μποφόρ οι άνεμοι – Πού θα βρέξει

Ζεστός και άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη (03.09.2026). Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει συννεφιά, σε ορισμένες, όμως, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Μέχρι τους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών meteo.gr: Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένονται τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

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Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της Κεντρικής Στερεάς. Από το πρωί, οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 19 έως 33, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 34.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ.

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Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.