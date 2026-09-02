Πάτρα: Έστειλαν βίντεο AI σε ηλικιωμένη και την έπεισαν να μεταφέρει χρήματα μέσω IRIS – «Με εξαπάτησε ο Κριστιάνο Ροντάλντο»

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα μια ηλικιωμένη η οποία έλαβε ένα ψεύτικο βίντεο με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, Κριστιάνο Ρονάλντο, και πείστηκε να «του στείλει» χρήματα.

Η διαδικτυακή απάτη στήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Οι απατεώνες έστειλαν ένα βίντεο στην ηλικιωμένη γυναίκα, στο οποίο φαινόταν το πρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής μάλιστα στο πλάνο μιλάει…ελληνικά!

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Της ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω IRIS, τα οποία θα της τα επέστρεφε και μάλιστα πολλαπλάσια, καθώς έχει επιδείξει φιλανθρωπικό έργο.

Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα που εξαπατήθηκε στην εφημερίδα της Πάτρας «Γνώμη», ο τρόπος που παγιδεύτηκε από τον απατεώνα, ήταν τεχνολογικά πολύ καλά στημένος.

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές. Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα.

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Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», είπε η ίδια.

Η απάτη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο – και όχι μόνο – σε πλατφόρμες, όπως το TikTok, αποτελεί μια εξαιρετικά διαδεδομένη μέθοδο ψηφιακής εξαπάτησης, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα και την τεράστια αναγνωρισιμότητα του διάσημου ποδοσφαιριστή, για ν’ αποσπάσει χρήματα ή προσωπικά δεδομένα, από ανυποψίαστους χρήστες.

Οι απατεώνες, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), παραποιούν τη φωνή και τις κινήσεις των χειλιών του εκάστοτε διασήμου από πραγματικές του συνεντεύξεις καιτον εμφανίζουν να ζητά από τον κόσμο να του στείλουν χρήματα, με αποτέλεσμα πολλοί να το πιστεύουν.

Η ΕΛΑΣ εφιστά μεγάλη προσοχή στους πολίτες και στους χρήστες του ίντερνετ, καθώς οι απατεώνες πολλαπλασιάζονται και μπορούν αν εντοπίσουν εύκολα τα θλυματά τους.