Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά στον Μελιγαλά: Σηκώθηκαν εναέρια – Ήχησε το 112 για απομάκρυνση

Ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν - Κοντά σε σπίτια οι φλόγες
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
Φωτιά στον Μελιγαλά
Photo / Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιές και στην Μεσσηνία.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 28.08.2025 πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον Μελιγαλά και άμεσα έφτασαν στο σημείο πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά έχει ήδη επεκταθεί εντός της ΒΙΠΕ, προκαλώντας ζημιές σε αγροτικές δομές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει περάσει και από αυλές σπιτιών.

Φωτιά στον Μελιγαλά
Photo / messinialive

Πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή με 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α

 

Για τη φωτιά στον Μελιγαλά ήχησε και το 112 που αναφέρει στους κατοίκους των περιοχών Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

 

Νωρίτερα πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε πολλά μέτωπα στην Πρέβεζα, με το 112 να ηχεί σε Αηδόνι, Νάρκισσο και Βουβοπόταμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες στην Παλλήνη - Γεμάτο από υλικό παιδικής πορνογραφίας το σπίτι του
Αφέθηκε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους - Ο δράστης συνελήφθη μετά καταγγελία για την τοποθέτηση κρυφής κάμερας στις τουαλέτες εταιρείας όπου εργαζόταν
Περιπολικό αστυνομίας 7
Η ανατριχιαστική περιγραφή γυναίκας που είδε τον 5χρονο κλειδωμένο στο μπαλκόνι στα Καμίνια - «Ούρλιαζε, "είμαι κλειδωμένος και μόνος"»
Η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία, αποκάλυψε πως το παιδί έκλαιγε και ήταν τελείως γυμνό - Αναζητείται η δεύτερη αδελφή του - Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η μητέρα του
Καμίνια
3
Newsit logo
Newsit logo