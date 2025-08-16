Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στον Πύργο στην περιοχή Μαλαπάσι έκαιγε κοντά σε σπίτια

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Ελαιώνα και Βυτιναίικα και ζητήθηκε να σπεύσουν και εναέρια μέσα
Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι του Πύργου για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.08.2025) στο Μαλαπάσι.

Η φωτιά έκαιγε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε ελαιώνες. Οι φλόγες έφτασαν μία ανάσα από τα σπίτια.

Μέσω του 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους των περιοχών Ελαιώνα και Βυτιναίικα να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ κλήθηκαν και ενισχύσεις, καθώς η φωτιά παρουσίαζε επικίνδυνη δυναμική σύμφωνα με το patrisnews.com.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και τελικά τα κατάφεραν στις 14.30 το μεσημέρι, που η φωτιά οριοθετήθηκε. 

