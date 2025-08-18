Φωτιά στον Τύρναβο στη θέση Αμύγδαλο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας (18.08.2025) στον Τύρναβο στη θέση Αμύγδαλο. Μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στην περιοχή Αμύγδαλο στον Τύρναβο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.