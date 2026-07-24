Ελλάδα

Χειροπέδες σε 27χρονο για τη φωτιά στο Κορωπί – Προκλήθηκε από ρευματοκλοπή

Κατά τη διάρκεια της παράνομης μεταφοράς ρεύματος ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξηρά χόρτα
Φωτιά
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Στη σύλληψη ενός 27χρονου για φωτιά από αμέλεια, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κορωπί, προχώρησε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την φωτιά στο Κορωπί ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή. 

Κατά τη διάρκεια της παράνομης μεταφοράς ρεύματος ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξηρά χόρτα.

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 218 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 192 (88,07%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,93%) από πρόθεση.

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