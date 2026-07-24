Κακοκαιρία χτυπά την χώρα: Άνεμοι ξήλωσαν στέγη στη Μακρακώμη, πλημμύρες στη Λαμία – Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές στη Χαλκιδική

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία express που σαρώνει την χώρα με καταιγίδες, βροχές και χαλάζι. Προβλήματα έχουν ήδη καταγραφεί σε Φθιώτιδα, Χαλκιδική Γρεβενά και Ζάκυνθο ενώ η Πολιτική Προστασία ζητά από τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Τα περισσότερα προβλήματα φαίνεται πως καταγράφονται στη δυτική Φθιώτιδα. Η κακοκαιρία χτύπησε την Μακρακώμη με ισχυρή βροχή, καταιγίδες και χαλάζι. Οι ενισχυμένοι άνεμοι ξήλωσαν στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, πετώντας την τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

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Η στέγη ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα πελατών σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο.

Οι άνεμοι ξερίζωσαν και δέντρο στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, στον δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη σημειώνεται σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

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Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

Η πυροσβεστική είναι επί ποδός για πτώσεις δέντρων.

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Στη Ζάκυνθο, οι κάτοικοι έτρεξαν να προφυλαχθούν από το ξαφνικό μπουρίνι.

Χαλάζι σε μέγεθος κορόμηλου στα Γρεβενά

Στα Γρεβενά από την άλλη, βίντεο καταγράφουν χαλάζι σε μέγεθος κορόμηλου.

Αν και ο νέος Ε65 θα έκανε την πρόσβαση στην περιοχή ακόμα πιο εύκολη, η σημερινή διαδρομή είναι γεμάτη απρόοπτα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι καταγράφεται δυνατή βροχή και καταιγίδες και ισχυρό χαλάζι.

Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε beach bar στη Χαλκιδική

Νωρίτερα, κάτοικοι και τουρίστες είχαν την ευκαιρία να δουν μπροστά στα μάτια τους τουλάχιστον 3 υδροστρόβιλους στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, μεταξύ Σιθωνίας και κόλπου Αγίου Όρους.

Λίγες ώρες μετά ωστόσο, ένας μικρός ανεμοστρόβιλος που σημειώθηκε στα Ψακούδια, προκάλεσε ζημιές σε beach bar, σηκώνοντας ομπρέλες και καθίσματα.

Στον Λαγκαδά, ισχυρή βροχή μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια.

Άνοιξαν οι ουρανοί και στα Τρίκαλα

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε και τα Τρίκαλα, με τη βροχή να πέφτει καταρρακτωδώς και να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρροι, ενώ η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκαν μικρές πλημμύρες, με τους πεζούς να αναζητούν καταφύγιο μέχρι να κοπάσει η ένταση του φαινομένου.

Το μπουρίνι συνοδεύτηκε από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου και, σε περιοχές του νομού, χαλαζόπτωση, όπως στο Γερακάρι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την πλήρη εξασθένηση των φαινομένων.

Τα μηνύματα του 112 για ισχυρά φαινόμενα

Η Πολιτική Προστασία με μηνύματα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Εύβοιας και Σκύρου για ισχυρά φαινόμενα από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τα ξημερώματα.

«Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας», αναφερόταν στα μηνύματα που στάλθηκαν μαζικά.

Ενεργοποίηση



Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Ενεργοποίηση



Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Ενεργοποίηση



Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνoί σε Κεντρική και Βόρεια #Εύβοια και #Σκύρο από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Ενεργοποίηση



Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε την Πέμπτη, προειδοποιώντας πως για σήμερα, εκτός από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι και χαλάζι.

Πού θα πνέουν ισχυροί άνεμοι:

Τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν κυρίως σήμερα την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) αλλά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα χτυπήσουν τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Μαγνησία.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε Red Code 10 περιοχές το Σάββατο

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά για τα ισχυρά φαινόμενα που αναμένονται στη χώρα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο Σάββατο 25-07-2026 τις εξής περιοχές:

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Παρασκευή 24-07-2026 έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ο Εθνικός Μηχανισμός βρίσκεται από χτες σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων(ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει με τις παραπάνω Περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας τους όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΚΚΠΠ.