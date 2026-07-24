Ελλάδα

Νέα Αγχίαλος: 45χρονος κατηγορείται ότι θώπευσε ανήλικη στην παραλία

Ο άνδρας υποστηρίζει πως έκανε παρέα με το κορίτσι εδώ και ένα μήνα
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Αδιανόητο περιστατικό σε παραλία στη Νέα Αγχίαλο με έναν 45χρονο άνδρα να συλλαμβάνεται με την κατηγορία πως θώπευσε μια ανήλικη.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με το thenewspaper φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη στη Νέα Αγχίαλο και να τη θώπευσε. Η ανήλικη αντέδρασε άμεσα, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και ακολούθησε η σύλληψή του.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι με την ανήλικη είχαν φιλικές σχέσεις και έκαναν παρέα το τελευταίο περίπου ένα μήνα.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, προκειμένου η ανήλικη να καταθέσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των ανήλικων θυμάτων.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4 Αυγούστου, ενώ μέχρι τότε επιβλήθηκε στον 45χρονο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης και κάθε μορφής επικοινωνίας με την παθούσα.

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Ελλάδα
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