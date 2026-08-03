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Προκαλεί πάλι η Τουρκία με 18 νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο, αναχαίτιση από ελληνικά F-16

Τέσσερα τουρκικά UAV προχώρησαν σε 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 18 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο Αιγαίο
F-16
Μαχητικό F-16 / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
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Με 18 παραβιάσεις η Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα τις εντάσεις στο Αιγαίο. H Άγκυρα έστειλε στρατιωτικά drones, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα τελευταία 24ωρα η Τουρκία έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή της να ανεβάσει τον δείκτη προκλητικότητας στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας νέες παραβιάσεις και παραβάσεις.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (03.08.2026) το ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά UAV προχώρησαν σε 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 18 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

πηγή: OnAlert.gr

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