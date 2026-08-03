Φωτιές: Δύο συλλήψεις σε Ραφήνα και Ίλιον για παράνομη χρήση ψησταριάς – Πρόστιμα 3.000 ευρώ από την Πυροσβεστική

Δύο νέες συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική σε Ραφήνα και Ίλιον, την ώρα που οι Αρχές εντείνουν τους ελέγχους για την αποτροπή εκδήλωσης φωτιών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ψησταριά σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός).

Οι συλλήψεις έγιναν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την πρόληψη φωτιών. Στη Ραφήνα και στο Ίλιον διαπιστώθηκε χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

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Στη Ραφήνα συνελήφθη 33χρονος, ο οποίος χρησιμοποίησε συσκευή έψησης στερεών καυσίμων στη λεωφόρο Μαραθώνος, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Εκτός από τη σύλληψή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Λίγες ώρες αργότερα, στο Ίλιον, συνελήφθη 59χρονος, ο οποίος είχε ανάψει φωτιά με κάρβουνα και μικρά ξύλα σε μεταλλική υπαίθρια ψησταριά, κοντά στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και σε μικρή απόσταση από δασική βλάστηση. Και σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 653 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 988.346,68 ευρώ.

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Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 260 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 231 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ οι 29 σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι ανακριτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, διερευνώντας κάθε έναρξη πυρκαγιάς και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου προκύπτουν παραβάσεις της νομοθεσίας.

Παράλληλα, απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, ιδίως τις ημέρες πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια.