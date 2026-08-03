Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιές στη Δυτική Αττική: Ο χάρτης της καταστροφής, πάνω από 480.000 στρέμματα κάηκαν σε εννέα χρόνια

Έξι μεγάλες πυρκαγιές από το 2018 έως το 2026 άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καμένες εκτάσεις - Πάνω από 80.000 στρέμματα η έως τώρα αποτίμηση για το Πόρτο Γερμενό
Ο χάρτης του meteo
Ο χάρτης του meteo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το αποτύπωμα που έχουν αφήσει οι μεγάλες φωτιές στη Δυτική Αττική αποτυπώνει η επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιοχή από το 2018 έως σήμερα. Η νέα αποτίμηση έγινε με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου 2026 στο Πόρτο Γερμενό και παρέμενε ενεργή για ακόμη μία ημέρα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έξι μεγάλες φωτιές έχουν πλήξει τη Δυτική Αττική μέσα σε διάστημα εννέα ετών, διαμορφώνοντας έναν εκτεταμένο χάρτη καταστροφής από την Κινέτα και τα Γεράνεια Ορη έως τα Βίλια, τα Δερβενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πόρτο Γερμενό.

Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές, τα οποία καταγράφουν την περίμετρο και την έκταση των καμένων περιοχών.

Ο χάρτης του meteo
Ο χάρτης του meteo

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα καμένη έκταση καταγράφηκε στα Δερβενοχώρια το 2023, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν περίπου 116.000 στρέμματα. Ακολούθησε η πυρκαγιά στα Βίλια το 2021 με 98.200 στρέμματα, ενώ η φωτιά στα Γεράνεια Ορη την ίδια χρονιά άφησε πίσω της 71.400 καμένα στρέμματα.

Στην Πάρνηθα, το 2023, κάηκαν περίπου 61.000 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά της Κινέτας το 2018 είχε καταστρέψει 56.000 στρέμματα. Η έως τώρα εκτίμηση για το Πόρτο Γερμενό ξεπερνά τα 80.000 στρέμματα, με την καταγραφή να αφορά την εικόνα που είχε διαμορφωθεί έως το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο επισημαίνει ότι η τελική έκταση της τελευταίας πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς το μέτωπο εξακολουθούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η συνολική αποτίμηση αναμένεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σωρευτική περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχει υποστεί η περιοχή, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία έχουν καεί επανειλημμένα μεγάλες δασικές και περιαστικές εκτάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο διάβρωσης, πλημμυρικών φαινομένων και περαιτέρω υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
131
107
107
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κυψέλη: Το βίντεο που «έκαψε» τον 26χρονο για τη δολοφονία της 38χρονης – Μετέφερε τη βαλίτσα με τη σορό
Ο κατηγορούμενος απολογείται την Τετάρτη (05.08.2026) - Τον επιβαρύνουν οι κάμερες ασφαλείας, η χρήση των τραπεζικών καρτών του θύματος και η κατάθεση της συντρόφου του
Η 38χρονη Βρετανίδα που η σορός της βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη
Λαύριο: Χειροπέδες σε 56χρονο για παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανήλικης – Η μητέρα φέρεται να εξανάγκαζε την κόρη της να συμμετέχει
Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε μέσω βιντεοκλήσης πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα στις οποίες εξαναγκαζόταν η 12χρονη
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για το 4χρονο κορίτσι μετά την επίθεση από άγριο ζώο – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο να ήταν τσακάλι
Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ζώου μέσω γενετικού υλικού - Οι δήμοι ζητούν μέτρα για την απομάκρυνση άγριων ζώων από κατοικημένες περιοχές
Διάδρομος νοσοκομείου
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Νέο 112 για εκκένωση των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι - Καμένα σπίτια στην Ψάθα και «ασπίδα» των πυροσβεστών στη ΒΙ.ΠΕ. που πλησιάζουν οι φλόγες
Μετά τις 15.00 το μεσημέρι έγιναν πολλές αναζωπυρώσεις με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις περιοχών
ΦΩΤΟ EUROKINISSI 6
Νέα αναζωπύρωση στο νότιο μέτωπο της πυρκαγιάς: Συναγερμός σε Μέγαρα και Βλυχάδα
Στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία στις 31 Ιουλίου και μαίνεται στη Δυτική Αττική εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων
Φωτιά στα Μέγαρα
Newsit logo
Newsit logo