Φωτιές στη Δυτική Αττική: Ο χάρτης της καταστροφής, πάνω από 480.000 στρέμματα κάηκαν σε εννέα χρόνια

Το αποτύπωμα που έχουν αφήσει οι μεγάλες φωτιές στη Δυτική Αττική αποτυπώνει η επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιοχή από το 2018 έως σήμερα. Η νέα αποτίμηση έγινε με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου 2026 στο Πόρτο Γερμενό και παρέμενε ενεργή για ακόμη μία ημέρα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έξι μεγάλες φωτιές έχουν πλήξει τη Δυτική Αττική μέσα σε διάστημα εννέα ετών, διαμορφώνοντας έναν εκτεταμένο χάρτη καταστροφής από την Κινέτα και τα Γεράνεια Ορη έως τα Βίλια, τα Δερβενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πόρτο Γερμενό.

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Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές, τα οποία καταγράφουν την περίμετρο και την έκταση των καμένων περιοχών.

Ο χάρτης του meteo

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα καμένη έκταση καταγράφηκε στα Δερβενοχώρια το 2023, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν περίπου 116.000 στρέμματα. Ακολούθησε η πυρκαγιά στα Βίλια το 2021 με 98.200 στρέμματα, ενώ η φωτιά στα Γεράνεια Ορη την ίδια χρονιά άφησε πίσω της 71.400 καμένα στρέμματα.

Στην Πάρνηθα, το 2023, κάηκαν περίπου 61.000 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά της Κινέτας το 2018 είχε καταστρέψει 56.000 στρέμματα. Η έως τώρα εκτίμηση για το Πόρτο Γερμενό ξεπερνά τα 80.000 στρέμματα, με την καταγραφή να αφορά την εικόνα που είχε διαμορφωθεί έως το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου.

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Το Εθνικό Αστεροσκοπείο επισημαίνει ότι η τελική έκταση της τελευταίας πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς το μέτωπο εξακολουθούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η συνολική αποτίμηση αναμένεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σωρευτική περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχει υποστεί η περιοχή, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία έχουν καεί επανειλημμένα μεγάλες δασικές και περιαστικές εκτάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο διάβρωσης, πλημμυρικών φαινομένων και περαιτέρω υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.