Φρεγάτα «Κίμων»: Ποιος είναι ο Ιωάννης Κιζάνης, κυβερνήτης της πρώτης Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Στο Πολεμικό Ναυτικό εντάχθηκε και επίσημα η φρεγάτα «Κίμων» με την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον ιστό της Belharra στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν, χθες Πέμπτη (18.12.25).

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης από τις Belharra που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό, αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, δέχθηκε τα συγχαρητήρια του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αφού επιβιβάστηκε στο πολεμικό πλοίο κατά την έπαρση της ελληνικής σημαίας.

Παρόντες στην ειδική τελετή ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» είναι η συμβολική διαδικασία για την είσοδο των φρεγατών FDI στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ποιός είναι ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων»

Κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων» ανέλαβε ο αντιπλοιάρχος Ιωάννης Κιζάνης.

Πρόκειται για έναν έμπειρο αξιωματικό, που ήταν μάλιστα αρχηγός της τάξης του στη Σχολή Δοκιμών που αποφοίτησε το 2000.

Έχει διατελέσει κυβερνήτης σε μεγάλα πλοία επιφάνειας και σε περιπολικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.