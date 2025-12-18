Συγκίνηση και περηφάνεια στην ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό: «Να πλεύσετε με ακάθεκτη ορμή και με αποφασιστικότητα»

Το ταξίδι της από τα ναυπηγεία του Λοριάν προς την Ελλάδα ξεκινά η πρώτη φρεγάτα Belh@rra με την ονομασία «Κίμων».

Σε μια ιστορική ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό, η πρώτη φρεγάτα Belh@rra, ο Κίμων περνά επίσημα από το στάδιο του «προγράμματος» στο στάδιο της «Μονάδας του Στόλου», με την ονοματοδοσία και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φρεγάτα «Κίμων» / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

«Αποδίδουμε τιμή σε όσους εργάστηκαν και αλλά μεγάλη τιμή στην Ελλάδα που αποφάσισε να αποκτήσει ένα πλοίο γαλλικής τεχνογνωσίας», είπε η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, στο Νίκο Δένδια, σε δηλώσεις που έκαναν στους δημοσιογράφους μπροστά από την υπερσύγχρονη φρεγάτα υπό καταρρακτώδη βροχή.

Το πλήρωμα της φρεγάτας «Κίμων» / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Η παράδοση της φρεγάτας “Κίμων” είναι τρανή απόδειξη για την στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας που φέρνει και την υπογραφή μου, ενώ θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Πρόκειται για μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή, που συμβολίζει την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επί της βάσης της Ατζέντας 2030».

Αντιναύαρχος Κατάρας: «Να πλεύσετε με ακάθεκτη ορμή»

Αφού ολοκληρώθηκε ο αγιασμός και ο χαιρετισμός του CEO της Naval Group, τον λόγο πήρε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, τόνισε ότι «το Πολεμικό Ναυτικό προσβλέπει στην ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των φρεγατών FDI που αποτελεί επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας που βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό».

Ακόμα, ο Α/ΓΕΝ δήλωσε ότι «αποδίδουμε στην φρεγάτα το όνομα “Κίμων” λόγω του ιστορικού Αθηναίου ηγέτη που διαμόρφωσε τη ναυτική ισχύ ως μέσο αποτροπής και στρατηγικής επιρροής, τιμώντας έτσι μια κληρονομιά ανδρείας που έχει καθορίσει την ελληνική ναυτοσύνη εδώ και χιλιετίες.

Στο τέλος, ο επικεφαλής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απευθύνθηκε στο πλήρωμα της φρεγάτας λέγοντας πως: «Σας προτρέπω να ξεκινήσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή – κάνοντας αναφορά στην ιστορική φράση του Ναυάρχου Κουντουριώτη – με αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα και πλέον σας περιμένουμε στην πατρίδα ενωμένοι και περήφανοι».

Οι δηλώσεις Δένδια

Στην δική του τοποθέτηση, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να αποτρέπει, να προστατεύει και να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο, που προτάσσει το δίκαιο έναντι της ισχύος.

Ακόμα, ανέφερε ότι για τον ίδιο αποτελεί μεγάλη τιμή «η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Κίμων» καθώς η Ελλάδα «ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα».

«Δεν νοείται», είπε, «το Πολεμικό Ναυτικό χωρίς ισχυρές δυνατότητες. Χωρίς την ικανότητα να βρίσκεται έγκαιρα εκεί που διαμορφώνονται τα συμφέροντα του ελληνισμού». Ο «Κίμων» επιστρέφει στη Μεσόγειο «για να υποδηλώσει τη σημερινή ισχύ της Ελλάδας» προσέθεσε.

Η στιγμή που ο Νίκος Δένδιας υπογράφει την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

«Υπέγραψα την ένταξη του ”Κίμωνα” στο Πολεμικό Ναυτικό ενισχύοντας τη δυνατότητα αποτροπής. Παραδίδω στο Πολεμικό Ναυτικό μια πλατφόρμα εξαιρετικής ισχύος. Την ίδια σημασία έχει πάντα για την πολιτική ηγεσία το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

«Ο Κίμων ανήκει σε όλους τους Έλληνες»

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο Υποναύαρχος ε.τ Πάνος Λασκαρίδης, ο οποίος χρήστηκε ανάδοχος του πλοίου.

«Ο Κίμων ανήκει σε όλους τους Έλληνες», τόνισε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε ότι «οι νέες φρεγάτες FDI θα προστατεύουν την εθνική μας κυριαρχία, καθώς ζούμε σε μια εποχή όπου οι αναθεωρητικές τάσεις επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα».

«Για εμάς τους Έλληνες ο στόλος αποτελεί το καμάρι όλων μας. Γιατί αυτός ο στόλος, εδώ και αιώνες δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του, δεν ηττήθηκε ποτέ, δεν εγκατέλειψε ποτέ τα πεδία των ναυμαχιών και έχει γράψει σελίδες άφθαρτης δόξας στην ελληνική ιστορία», πρόσθεσε ο Υποναύαρχος επί τιμή.

Έπειτα, προχώρησε στο γνωστό έθιμο για την επίσημη ονοματοδοσία του πολεμικού πλοίου.

Ακολούθως, υψώθηκε η ελληνική σημαία στο πολεμικό πλοίο με την ταυτόχρονη επιβίβαση του πληρώματος.

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων» Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Νίκου Δένδια αφού επιβιβάστηκε στο πολεμικό πλοίο κατά την έπαρση της ελληνικής σημαίας.

Ο Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης (δεξιά) με τον Νίκο Δένδια (αριστερά) / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Η στρατηγική σημασίας προμήθεια των Belh@rra

Για το Πολεμικό Ναυτικό είναι η αρχή μιας νέας γενιάς κύριων μονάδων επιφανείας – αλλά και η κορύφωση ενός χρονικού που ξεκινά από τις επιχειρησιακές ανάγκες, περνά από πολιτικές αποφάσεις, διακρατικές συμφωνίες, σκληρές διαπραγματεύσεις, ναυπηγικά ορόσημα και καταλήγει σε μια τελετή που συνοψίζει χρόνια σχεδιασμού.

Και κάπου εδώ έρχεται και το δεύτερο μήνυμα. Oι φρεγάτες FDI δεν είναι πλέον «τρεις και βλέπουμε». Οι υπογραφές για τον «Θεμιστοκλή» έχουν πλέον «πέσει», μαζί με επέκταση πρόσθετων δυνατοτήτων για το σύνολο του στόλου των ελληνικών FDI και με στόχο αυξημένη ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Παρόντες στην ειδική τελετή ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» είναι η συμβολική διαδικασία για την είσοδο των φρεγατών FDI στο Πολεμικό Ναυτικό. Από εδώ και πέρα ξεκινά το πραγματικό δύσκολο κομμάτι, που είναι η επιχειρησιακή ενσωμάτωση.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Ολοκλήρωση δοκιμών και παραλαβών με βάση τις απαιτήσεις του ΠΝ.

Φόρτωση/ενσωμάτωση οπλικών συστημάτων και πιστοποιήσεις.

Εκπαίδευση πληρώματος και τακτική ένταξη σε σχηματισμούς, σενάρια και ασκήσεις.

Διαλειτουργικότητα: Να «μιλάει» το πλοίο με αεροσκάφη, ελικόπτερα, άλλες μονάδες, συστήματα ξηράς – όχι ως «μονάδα», αλλά ως μέρος δικτύου.

Αυτός είναι ο λόγος που η παραλαβή μιας σύγχρονης φρεγάτας δεν τελειώνει την ημέρα της τελετής. Εκείνη την ημέρα ξεκινά η μετάβαση από την παράδοση στην ικανότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, για να συζητήσουν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.