Φρίκη στην Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια – Της πέταξε πέτρα 25χρονος και τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Ο νεαρός έπιασε επ' αυτοφώρω την γυναίκα να σκοτώνει τα κουτάβια
Ένα ακόμη συγκλονιστικό περιστατικό θανάτωσης ζώων και συγκεκριμένα κουταβιών με πρωταγωνίστρια μια 89χρονη γυναίκα συνέβη αυτή τη φορά στην Πάτρα.

Όλα όταν η ηλικιωμένη σκότωσε δύο κουτάβια σε οικόπεδο στην Πάτρα. Ένας 25χρονος που την αντιλήφθηκε και με σκοπό να σταματήσει την πράξη της ο νεαρός της πέταξε πέτρα και την τραυμάτισε ελαφρά.

Τότε η ηλικιωμένη, όπως αναφέρει το tempo24.news, τον χτύπησε στο κεφάλι με το μεταλλικό αντικείμενο με το ίδιο αντικείμενο που φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα θανατωμένα ζώα.

Με εντολή εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.

Η 89χρονη θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

