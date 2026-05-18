«Σαφάρι» της Τροχαίας στην Αττική: 13 οδηγοί με χειροπέδες μετά το αλκοτέστ – Εκατοντάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν

Ακινητοποιήθηκαν 730 οχήματα ενώ αφαιρέθηκαν 841 άδειες οδήγησης
Η Τροχαία έκανε τους ελέγχους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (14/5/26) μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/5/26) σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.

Σύμφωνα με την Τροχαία, έγιναν συνολικά 23.095 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις και συνελήφθησαν 13 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4.710 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ακινητοποιήθηκαν 730 οχήματα, εκ των οποίων 94 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 841 άδειες ικανότητας οδήγησης και 197 άδειες κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων φτάνουν μόλις 0,91% επί του συνόλου.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

