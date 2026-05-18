Όλγα Μπαλαούρα: Η σημασία των αυτοτελών γραφείων κλινικών μελετών στο ΕΣΥ

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα των κλινικών μελετών και να μετατρέψει την κλινική έρευνα σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την επιστημονική κοινότητα και κυρίως τους ίδιους τους ασθενείς.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, όμως η πραγματική πρόκληση πλέον είναι η δημιουργία ενός σταθερού, οργανωμένου και διεθνώς ανταγωνιστικού οικοσυστήματος κλινικής έρευνας.

Σε αυτή την εθνική προσπάθεια, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη λειτουργική επάρκεια, τη διαφάνεια και τον συντονισμό των νοσοκομείων της στον τομέα των κλινικών μελετών.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για τη δημιουργία αυτοτελών γραφείων και τμημάτων κλινικών μελετών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η 1η ΥΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει τη σταδιακή ανάπτυξη αυτόνομων γραφείων κλινικών μελετών στα νοσοκομεία ευθύνης της, με στόχο τη δημιουργία πιο ευέλικτων, εξειδικευμένων και αποτελεσματικών διοικητικών δομών που θα μπορούν να υποστηρίζουν ολοκληρωμένα την ερευνητική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η 1η ΥΠΕ επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και την ενίσχυση των στελεχών που εμπλέκονται στις κλινικές μελέτες. Ήδη έχουν οργανωθεί δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης διοικητικών και επιστημονικών στελεχών, με στόχο την ανάπτυξη κοινής αντίληψης, εξειδίκευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Η ενίσχυση της τεχνογνωσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε τα νοσοκομεία να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κλινικής έρευνας.

Και προτυποποιημένες διαδικασίες

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο σχεδιασμός της 1ης ΥΠΕ για τη δημιουργία προτυποποιημένων διαδικασιών και κοινών πλαισίων λειτουργίας για τα νοσοκομεία της Περιφέρειας. Η ύπαρξη ενιαίων διαδικασιών, κοινών χρονοδιαγραμμάτων και τυποποιημένων διοικητικών βημάτων μπορεί να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις, να ενισχύσει τη διαφάνεια και να δημιουργήσει ένα πιο προβλέψιμο και αξιόπιστο περιβάλλον για τους χορηγούς, τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ερευνητικούς οργανισμούς.

Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει καθοριστικά και η πρόσφατη ρύθμιση που προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την υπογραφή συμβάσεων κλινικών μελετών και ερευνητικών έργων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αντιμετωπίζει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε διαχρονικά η χώρα: τις μεγάλες διοικητικές καθυστερήσεις. Η προβλεψιμότητα και η ταχύτητα στις διαδικασίες αποτελούν πλέον βασικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των κλινικών μελετών δεν εξαρτάται μόνο από τη θεσμική απλούστευση. Απαιτείται και ουσιαστική επιχειρησιακή ενίσχυση των νοσοκομείων. Χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη, study coordinators, διοικητική, οικονομική και νομική υποστήριξη, αλλά και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση συμβάσεων, προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Στο επίκεντρο ο ασθενής

Παράλληλα, η 1η ΥΠΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη δικτύωση μεταξύ των νοσοκομείων της, ώστε να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο δομών με κοινές προδιαγραφές, ερευνητική ωριμότητα και δυνατότητα πολυκεντρικής συνεργασίας.

Στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα, οι χορηγοί δεν αναζητούν μόνο μεμονωμένα ισχυρά κέντρα, αλλά ολοκληρωμένα δίκτυα που μπορούν να προσφέρουν ποιότητα, ταχύτητα και συντονισμό.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο ασθενής. Οι κλινικές μελέτες δεν αποτελούν μόνο ερευνητική δραστηριότητα, αλλά και σημαντική δυνατότητα πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες και νέες θεραπευτικές επιλογές. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, η διαφάνεια και η ισότιμη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα κλινικής έρευνας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το οικονομικό αποτύπωμα των κλινικών μελετών. Οι πόροι που εισέρχονται στα νοσοκομεία μέσω της έρευνας δεν παραμένουν θεωρητικοί αριθμοί. Επιστρέφουν στο ίδιο το σύστημα υγείας μέσα από την ενίσχυση υποδομών, την αναβάθμιση εξοπλισμού, την υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού και τελικά τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Η κλινική έρευνα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ουσιαστικός μηχανισμός επανεπένδυσης πόρων στο ΕΣΥ, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της δημόσιας υγείας.

Ποιοτική λειτουργία

Η 1η ΥΠΕ αντιλαμβάνεται τις κλινικές μελέτες όχι ως μια παράλληλη δραστηριότητα, αλλά ως μέρος της σύγχρονης, ποιοτικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των νοσοκομείων. Με συντονισμό, εκπαίδευση, θεσμική οργάνωση και κοινές διαδικασίες, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου κλινικής έρευνας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η πραγματική πρόκληση — αλλά και η μεγάλη ευκαιρία — είναι να μετατραπεί το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την Ελλάδα σε μια μόνιμη επένδυση στην έρευνα, στην καινοτομία, στους ασθενείς και στο ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας.