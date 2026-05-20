Φρικτό έγκλημα στο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε τον 59χρονο συγκάτοικό του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20.05.2026) στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να είχε έντονη αντιπαράθεση με έναν 59χρονο, με τον οποίο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί. Ο καυγάς ήταν ξέφυγε και κατέληξε στον θανάσιμο στραγγαλισμό του 59χρονου από τον 48χρονο.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το συμβάν εκτυλίχθηκε μέσα στον θάλαμο της νοσηλείας στις 3.30 τα ξημερώματα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το έγκλημα.

Ο ασθενής βρέθηκε αναίσθητος από εργαζομένους του νοσοκομείου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 59χρονος είχε καταλήξει.

Οι εργαζόμενοι στο Δαφνί ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ με τον φερόμενο ως δράστη του εγκλήματος να έχει συλληφθεί.

Η αστυνομία εξετάζει τα αίτια του εγκλήματος, αλλά και το ιστορικό των δύο τροφίμων.

Γιαννακός: «Προσπαθούσαν μιάμιση ώρα να τον επαναφέρουν»

Στο περιστατικό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, ο οποίος τόνισε ότι για περίπου μιάμιση ώρα οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον 59χρονο.

«Υπήρξε ένα σοβαρό περιστατικό με έναν 48χρονο ασθενή στο Δαφνί περίπου στις 3:30. Οι νοσηλευτές έτρεξαν αμέσως στο σημείο και τον βρήκαν σε λιπόθυμη κατάσταση. Ειδοποιήθηκε άμεσα παθολόγος, ψυχίατρος και οι γιατροί που βρίσκονταν εκεί. Έγινε ΚΑΡΠΑ για περίπου μία με μιάμιση ώρα, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Την ώρα που προσπαθούσαν να τον σώσουν, πετάχτηκε ένας άλλος ασθενής και δήλωσε πως εκείνος τον στραγγάλισε. Αυτό είπε ο ίδιος, καθ’ ομολογία ουσιαστικά. Τώρα η υπόθεση θα πάει για ιατροδικαστική εξέταση ώστε να διαπιστωθεί αν ισχύουν όσα υποστήριξε.

Δεν γνωρίζω αν στο δωμάτιο ήταν μόνο δύο άτομα ή υπήρχαν και άλλοι ασθενείς εκείνη την ώρα.

Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές, δεν υπήρξε κάποιο ζήτημα. Οι νοσηλευτές ήταν αμέσως εκεί, το τμήμα ήταν καλυμμένο, ήρθαν παθολόγοι και γιατροί, έκαναν ό,τι μπορούσαν με ΚΑΡΠΑ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και οι δύο νοσηλεύονταν στην ψυχιατρική κλινική, άρα αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά προβλήματα».