Φροντιστήρια Διακρότημα: Πρόσκληση στην Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, (ο μεγαλύτερος Φροντιστηριακός Όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο σήμερα), σας προσκαλούν σε μια μοναδικὴ Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα «Σπουδές, Δεξιότητες και Επαγγέλματα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαίου Ελαιώνα και σε παράλληλες αίθουσες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Οδός Πέτρου Ράλλη και Θηβών, Αιγάλεω).

Μην χάσετε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία να συνομιλήσετε με περισσότερους από +20 κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί σας τις απόψεις τους, τις εμπειρίες τους και τα βήματα που ακολούθησαν στην καριέρα τους για να επιλέξουν το επάγγελμα που κάνουν σήμερα!

Είσοδος ελεύθερη για όλους.

  • Κυριακή 26 Απριλίου 2026
  • 11.00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 10:30 π.μ.)
  • Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής* (Αρχαίος Ελαιώνας)
  • Επιστημονική Επιμέλεια: Career Gate l Εταιρεία Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Εισηγητές: Κωστής Κατσανέβας, Θανάσης Λέλες και επιστημονικό forum με επαγγελματίες ομιλητές.
  • Διοργάνωση: Όμιλος Φροντιστηρίων Διακρότημα
  • Πληροφορίες: στα +70 Φροντιστήρια μας ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ σε όλη την Αττική.

Πληροφορίες πρόσβασης

  • από την κεντρική είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου Αρχαίου Ελαιώνα, Πύλη 3 (είσοδος από την οδό Πέτρου Ράλλη) – στο google maps θα κάνετε την αναζήτηση ως Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημιούπολης 2, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • εναλλακτική είσοδος: Πύλη 1 (Κεντρική – είσοδος από την οδό Θηβών) – google maps: αναζήτηση ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Λεωφορείο 829, κάνει κυκλική διαδρομή και συνδέει τις δύο πανεπιστημιουπόλεις με το μετρό του Αιγάλεω (μπλε γραμμή).
